Uno studio condotto presso l’Università della California di San Francisco ha individuato un nuovo tipo di cellula che si trova solo durante la gravidanza umana. La scoperta riguarda un sottotipo cellulare mai rilevato prima, presente esclusivamente nella placenta durante il periodo di gestazione. Questa scoperta apre nuove strade di ricerca sul ruolo di queste cellule nel mantenimento e nello sviluppo della gravidanza.

Un team di scienziati dell’Università della California di San Francisco ha identificato un sottotipo cellulare mai osservato prima, la cui presenza è limitata esclusivamente al periodo della gestazione umana. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature l’8 aprile 2026, ha rivelato che queste cellule emergono all’inizio della gravidanza per facilitare la trasformazione del rivestimento uterino necessaria a sostenere l’embrione. La scoperta è avvenuta durante la creazione di un atlante molecolare senza precedenti, che mappa l’evoluzione della placenta e dell’utero dalla quinta alla trentanovesima settimana. L’identificazione di queste entità biologiche ha sorpreso la comunità scientifica internazionale, tanto che gli stessi autori dello studio hanno ammesso di non aver trovato precedenti descrizioni nella letteratura medica esistente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Scoperte cellule che esistono solo in gravidanza: il loro ruolo nella placenta sorprende gli scienziati

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