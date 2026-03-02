Perché le scarpe da basket stridono? Non è solo attrito | la scoperta che sorprende gli scienziati

Uno studio pubblicato su Nature spiega che il suono stridente delle scarpe da basket sul parquet non è causato solo dall’attrito. Gli scienziati hanno analizzato i fattori coinvolti nel fenomeno, evidenziando che ci sono altri elementi tecnici che contribuiscono al rumore. La ricerca si concentra sulle caratteristiche delle scarpe e del pavimento durante l’utilizzo.

Uno studio appena pubblicato su Nature rivela che il tipico stridio delle scarpe da basket sul parquet non dipende solo dal semplice sfregamento. "Abbiamo trovato qualcosa di completamente inaspettato" spiegano i ricercatori.