Giunta una crisi che parte da lontano | FdI disconosce i suoi assessori

La Giunta di Brindisi si trova in crisi a causa delle divergenze di opinioni tra i membri di Fratelli d’Italia, che ieri hanno deciso di

Il direttivo di Fratelli d'Italia aveva chiesto la revoca della vice sindaca Tedesco e dell'assessore Pisanelli: "Nessun riscontro da Marchionna, non ci rappresentano più, ora ripristino nostra delegazione" BRINDISI - La “differenza di vedute” - o, più prosaicamente, la crisi - è rimasta sottotraccia per mesi, fino a deflagrare oggi, sabato 14 febbraio 2026. Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia “disconosce” la vice sindaca Giuliana Tedesco e l'assessore Antonino Pisanelli. È dall'estate 2025 che FdI, a Brindisi, esterna mal-di-pancia e chiede al sindaco Marchionna un rimpasto di Giunta.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Oggi, il presidente della Regione Antonio Decaro ha ufficialmente presentato la nuova giunta regionale, delineando la squadra di assessori che supporterà l’amministrazione nei prossimi cinque anni.

L’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa per tasso di laureati tra i giovani adulti, con solo il 31,6% di 25-34 anni in possesso di un titolo terziario nel 2024.

