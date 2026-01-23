Italia Viva entra nella maggioranza del II municipio | Ottimo lavoro della giunta questo è un territorio a trazione riformista
Il II municipio vede l’ingresso di Italia Viva nella maggioranza, come annunciato dal consigliere Marco Dolfi durante il consiglio del 20 gennaio, insieme al collega Aldo Stevanin del gruppo misto. Questa adesione rafforza l’impegno della giunta nel promuovere riforme e progetti per il territorio, confermando un orientamento riformista che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare l’azione amministrativa locale.
Italia Viva entra a far parte della maggioranza in II municipio. Durante il consiglio del 20 gennaio il consigliere Marco Dolfi ha ufficializzato la scelta, sua e del collega del gruppo misto Aldo Stevanin.
