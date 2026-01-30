Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla strada tra Palermo e Agrigento. Un camion e un’auto si sono scontrati, e purtroppo ci sono tre vittime: due sanitari e un paziente in dialisi. Le autorità stanno ancora cercando di chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Palermo-Agrigento, dove un camion e un’auto si sono scontrati causando la morte di tre persone. L’impatto è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Le vittime dello scontro Le vittime sono gli occupanti di un’automedica. Nello scontro hanno perso la vita un paziente dializzato e due soccorritori. I soccorsi e la situazione del traffico Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118. A causa dell’incidente il traffico sulla strada statale è rimasto bloccato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scontro tra un camion e un'automedica sulla Palermo-Agrigento: tre morti. Le vittime sono due sanitari e un paziente in dialisi

Approfondimenti su Palermo Agrigento

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Agrigento, quando un camion si è scontrato con un’autoambulanza.

Nello scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento si sono verificati tre morti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Palermo Agrigento

Argomenti discussi: Grave incidente a Milano, coinvolto camion della nettezza urbana; Linea Chivasso-Ivrea interrotta dopo lo scontro tra un treno e un camion; Scontro tra auto e camion: muore un ventenne; Tragico scontro tra un camion della frutta e un'auto: due morti.

Scontro camion-automedica, morti un paziente e due sanitariIn un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'automedica sono morte tre persone, un paziente dializzato e due soccorritori che erano sul mezzo più piccolo. Lo scontro è avvenuto nel tratt ... ansa.it

Incidente tra automedica e camion sulla Palermo-Agrigento: morti sanitari e pazienteIncidente frontale sulla Palermo?Agrigento: violento impatto tra camion e automedica a Bolognetta, interventi in corso per viabilità e rilievi. notizie.it

In un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'auto sono morte tre persone. Le vittime dell'incidente sono gli occupanti di un'automedica: sono morti un paziente dializzato e due soccorritori. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in cont - facebook.com facebook

In un #incidente sulla #Palermo- #Agrigento tra un camion e un'auto sono morte 3 persone. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri. Il traffico sulla statale è bloccato. Le vittime sono gli occupanti di un'automedica: un paziente dializzato e 2 soccorritor x.com