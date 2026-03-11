Scurria FdI | Per Times vittoria Italia rugby perché Paese in espansione Bagarre in Aula al Senato – Il video

In aula al Senato si è verificata una discussione animata dopo che una rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato l’articolo del Times riguardante la vittoria dell’Italia nel torneo di rugby Sei Nazioni. La deputata ha sottolineato come l’Italia abbia battuto l’Inghilterra la settimana scorsa, evento definito storico, e ha citato il focus del quotidiano britannico sulla relazione tra successi sportivi e crescita nazionale. La discussione si è accesa con interventi di vari senatori.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "La settimana scorsa c'è stato un evento storico a suo modo: l'Italia del rugby ha battuto l'Inghilterra al Sei Nazioni e su questo il Times si è interrogato e ha interrogato: le vittorie sportive arrivano spesso quando le nazioni sono in espansione.". Lo ha detto Marco Scurria di FdI in Senato, dopo l'informativa di Meloni sull'Iran. Di fronte alle contestazioni delle minoranze, ha commentato: "Non l'ho scritto io, è il Times. Capisco che avete un po' di problemi a leggere la stampa internazionale". Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Scurria (FdI): Per Times vittoria Italia rugby perché Paese in espansione. 🔗 Leggi su Open.online

