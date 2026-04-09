Scontro auto scooter | 52enne in ospedale

Oggi, alle 15.30, a Ripa di Olmo, frazione di Arezzo, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per aiutare le persone coinvolte. Tra i feriti c'è un uomo di 52 anni, che è stato trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale oggi, 9 aprile, a Ripa di Olmo, frazione del comune di Arezzo. Qui, alle 15.30 il personale dell'emergenza urgenza è intervenuto per prestare soccorso ai feriti di uno scontro avvenuto tra un'auto e uno scooter. Sul posto presente l'autoinfermieristica di Arezzo, ambulanza blsd. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Scontro auto-scooter: 74enne in ospedaleIncidente stradale, intorno alle ore 14:20 di giovedì 15 gennaio, in via Federico Ricci, poco dopo l'incrocio con piazza Leonardo da Vinci in Albaro. Leggi anche: Scontro auto-scooter: tre persone portate in ospedale Argomenti più discussi: Ancora un incidente in piazza Giusti, auto contro scooter: donna 52enne finisce in ospedale; Scontro tra furgone e scooter sullo Stradone, ferito un 52enne; Scontro tra auto e moto in via Bologna: coinvolti due minorenni; Muore nell’incidente tragico frontale tra moto e auto. Ancora un incidente in piazza Giusti, auto contro scooter: donna 52enne finisce in ospedaleAncora un incidente in piazza Giusti, auto contro scooter: donna 52enne finisce in ospedale ... msn.com Liratv. . Auto nel burrone a Montecorice: in salvo le persone a bordo "La vettura sarebbe uscita fuori strada a seguito di uno scontro con un furgone" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #feriti #incidente #soccorsi #carabinieriAgropoli - facebook.com facebook Bari, scontro tra auto e monopattino in Viale della Repubblica: ferito un ragazzo - News x.com