Scontro auto scooter | 52enne in ospedale

Da arezzonotizie.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, alle 15.30, a Ripa di Olmo, frazione di Arezzo, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per aiutare le persone coinvolte. Tra i feriti c'è un uomo di 52 anni, che è stato trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale oggi, 9 aprile, a Ripa di Olmo, frazione del comune di Arezzo. Qui, alle 15.30 il personale dell'emergenza urgenza è intervenuto per prestare soccorso ai feriti di uno scontro avvenuto tra un'auto e uno scooter. Sul posto presente l'autoinfermieristica di Arezzo, ambulanza blsd. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Scontro auto-scooter: 74enne in ospedaleIncidente stradale, intorno alle ore 14:20 di giovedì 15 gennaio, in via Federico Ricci, poco dopo l'incrocio con piazza Leonardo da Vinci in Albaro.

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