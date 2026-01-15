Scontro auto-scooter | 74enne in ospedale

Nella giornata di giovedì 15 gennaio, alle ore 14:20, si è verificato un incidente stradale in via Federico Ricci, ad Albaro, nei pressi dell’incrocio con piazza Leonardo da Vinci. Un'auto e uno scooter sono entrati in collisione, coinvolgendo un uomo di 74 anni, trasportato in ospedale per le cure del caso. L'evento è attualmente sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Incidente stradale, intorno alle ore 14:20 di giovedì 15 gennaio, in via Federico Ricci, poco dopo l'incrocio con piazza Leonardo da Vinci in Albaro. Per cause da chiarire, un'auto che stava uscendo dal posteggio e uno scooter si sono scontrati: sul posto è intervenuta l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese, in codice rosso, insieme all'automedica Golf 1. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un 74enne, sbalzato di qualche metro nell'urto, ha riportato una ferita lacero-contusa a un sopracciglio con copiosa emorragia e traumi a una gamba.

Scontro auto-moto in via Ricci: un ferito all'ospedale - Incidente intorno alle 14,30 in via Federico Ricci, direzione centro, poco dopo l'incrocio con piazza Leonardo da Vinci ad Albaro. primocanale.it

