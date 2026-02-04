Selhurst Park trema | il crollo del Crystal Palace scuote la lotta salvezza in Premier League

Il Crystal Palace rischia seriamente di retrocedere. La squadra ha subito un crollo importante e ora si trova in grande difficoltà nella lotta per evitare la retrocessione in Premier League. La sconfitta contro avversari diretti ha fatto tremare il pubblico a Selhurst Park, che ora teme il peggio per la stagione appena iniziata.

Il baratro della Championship non è mai stato così vicino per il Crystal Palace, protagonista di un'inversione di rotta drammatica che sta riscrivendo le gerarchie della zona retrocessione in Premier League. Mentre Wolverhampton e Burnley sembrano ormai rassegnati a un destino già scritto, la crisi profonda degli "Eagles" ha acceso i riflettori su una lotta per la sopravvivenza che, fino a due mesi fa, pareva non riguardarli. Una parabola discendente che ha portato i bookmaker a tagliare drasticamente le quote sul club di Selhurst Park, ora considerato la vera variabile impazzita della coda del campionato.

