Tor Marancia piange la scomparsa di Elia Rosa, 33 anni. Il collaboratore scolastico, conosciuto da tutti nel quartiere, è sparito senza lasciare tracce. I social sono stati chiusi e lui non risponde alle chiamate. La famiglia ha già lanciato un appello a Chi l’ha visto, sperando in un segnale o in qualche informazione utile per ritrovare Elia. La città si stringe intorno a questa vicenda che preoccupa moltissimo chi lo conosceva.

Tor Marancia in apprensione per Elia Rosa. Roma, quartiere Tor Marancia. Una storia che inquieta e mobilita la città: è quella di Elia Rosa, 33 anni, collaboratore scolastico e punto di riferimento per gli alunni con disabilità. È scomparso alle 14:00 di martedì 20 gennaio, e da allora il suo volto appare in un unico fotogramma, mentre esce di casa come mostrato nel corso della puntata di Chi l’ha visto dell’11 febbraio. Indossa una giacca rossa con strisce nere sulle spalle, stemma con l’Aquila della squadra di calcio del Benfica, pantaloni e scarpe nere. Un’immagine che ora è diventata simbolo della ricerca disperata della comunità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roma, scomparso Elia Rosa: profili social chiusi, la richiesta d’aiuto via email e l’appello a Chi l’ha visto

Due settimane senza Elia Rosa scomparso da Tormarancia, la mamma: Torna, ti cerchiamo ovunqueLa mamma di Elia Rosa gli ha rivolto un messaggio: Torna a casa, ti cerchiamo ovunque. L’appello agli utenti: Aiutateci a ritrovarlo. fanpage.it

Elia Rosa scomparso da Tormarancia, i genitori: Siamo preoccupati, sta affrontando un periodo difficileElia Rosa è scomparso in zona Tormaracia a Roma. Del trentatreenne non si hanno più notizie da martedì 20 gennaio scorso, quando è uscito dalla sua abitazione e non è più rientrato. I famigliari ... fanpage.it

I colleghi di Elia Rosa ci hanno fatto sapere che domani mattina si incontreranno al parco di Tormarancia per fare delle ricerche. Chiediamo a chiunque voglia unirsi con noi e con loro nelle ricerche di Elia di presentarsi domani in Via Numisi, 170 a Roma alle - facebook.com facebook

