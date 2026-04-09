Scomparsa De Simone l’appello a Chi l’ha visto? | ansia a Mercogliano

A Mercogliano e Avellino si susseguono le preoccupazioni per la scomparsa di Gianfranco De Simone, il fornaio che non è più stato visto da martedì sera. Le forze dell’ordine e i cittadini stanno cercando di raccogliere eventuali segnalazioni e informazioni utili per ritrovarlo. La notizia è stata diffusa anche durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, nel tentativo di ricevere ulteriori dettagli e coinvolgere chi potrebbe averlo visto.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ore di forte apprensione tra Mercogliano e Avellino per la scomparsa di Gianfranco De Simone, il fornaio di cui si sono perse le tracce da martedì sera. Le operazioni di ricerca, coordinate senza sosta, stanno coinvolgendo forze dell’ordine, volontari e cittadini, uniti nel tentativo di ricostruire ogni dettaglio utile al suo ritrovamento. Le squadre della Misericordia del Partenio – Mercogliano ODV sono attive sul territorio con più unità operative. Le attività si concentrano soprattutto nelle aree rurali e montane, dove viene utilizzato anche un drone per ampliare il raggio di osservazione e rendere più efficaci le perlustrazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scomparsa De Simone, l’appello a “Chi l’ha visto?”: ansia a Mercogliano Ascolti tv ieri mercoledì 4 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Cocciante e Chi l'ha vistoLa Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 4 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri mercoledì 11 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto e SavianoLa Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 11 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Temi più discussi: Il maestro Roberto De Simone finisce sul presepe: l'omaggio de La Scarabattola a un anno dalla scomparsa; Mercogliano, scomparso il fornaio Gianfranco: in campo la Misericordia del Partenio; Mercogliano, scomparso il fornaio Gianfranco De Simone: appello della Misericordia, ricerche in corso; Mercogliano, scomparso il fornaio De Simone: l’appello della Misericordia per le ricerche. Mercogliano, scomparso il fornaio De Simone: l’appello della Misericordia per le ricercheCresce la preoccupazione in città per la scomparsa di Gianfranco De Simone, noto fornaio di Mercogliano, del quale non si hanno notizie dalla giornata di ieri, 7 aprile 2026. La Misericordia del Parte ... irpinianews.it Mercogliano, da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Gianfranco De SimoneDa oltre 24 ore non si hanno più notizie di un noto fornaio di Mercogliano. Gianfranco De Simone è scomparso da ieri, 7 aprile. La Misericordia del Partenio – ... ilmattino.it SCOMPARSA DI GIANFRANCO DE SIMONE, PROSEGUONO LE RICERCHE: la Misericordia del Partenio si sta avvalendo anche dell'utilizzo di un drone sulle campagne circostanti la zona dove è avvenuto l'ultimo avvistamento, al fine di monitorare e poter i - facebook.com facebook Il mondo del tennis italiano piange la scomparsa di Daniele Bolelli, papà di Simone, a cui era legatissimo. Il presidente Angelo Binaghi e tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel si stringono a Simone Bolelli e alla sua famiglia in un abbraccio in questo diffi x.com