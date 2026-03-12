Ascolti tv ieri mercoledì 11 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino Vanina Chi l' ha visto e Saviano

Ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026, sono stati trasmessi diversi programmi televisivi con ascolti rilevanti. Tra questi, si sono sfidati in prima serata

La Rai centra il tris nella giornata di mercoledì 11 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere non è La Ruota della Fortuna (Canale 5) ma Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 (Canale 5) chiude alle spalle di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2) ma davanti a Cado dalle nubi (Italia 1) con Checco Zalone. Ai piedi del podio Un amore a 5 stelle (Rai 1), Chi l’ha visto? (Rai 3), La giusta distanza (La7) con Roberto Saviano, Psg-Chelsea di Champions League (Tv8), Realpolitik (Rete 4) con Tommaso Labate e Io, Vladimir (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

