I dati degli ascolti tv di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, mostrano che tra Stefano De Martino, Vanina, Cocciante e Chi l'ha visto si è svolta una competizione tra diversi programmi. In prima serata, si è registrata una sfida tra vari show con Stasera tutto è possibile che si è contraddistinto come protagonista principale della serata. I numeri dell'Auditel indicano quale programma ha avuto il maggior riscontro tra il pubblico.

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 4 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, non premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5), davanti ad Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale però L’Eredità riesce a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 (Canale 5) chiude alle spalle di Coppa Italia Lazio-Atalanta (Italia 1) e Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino (Rai 2). Ai piedi del podio Il mio nome è Riccardo Cocciante (Rai 1), Chi l’ha visto? (Rai 3), Una giornata particolare (La7), Realpolitik (Rete 4), 4 Ristoranti (Tv8) e Il codice Da Vinci (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri mercoledì 4 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Cocciante e Chi l'ha visto

Ascolti tv 4 marzo: chi ha vinto tra Vanina 2, Cocciante e Stasera tutto è possibile, i dati di De Martino e ScottiChi ha vinto tra Stasera tutto è possibile in onda su Rai2, Vanina 2 in onda su Canale5 e il docufilm di Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante.

Ascolti tv ieri mercoledì 18 febbraio chi ha vinto tra Una nuova vita, Fabrizio De Andrè e Chi l'ha vistoLa Rai noncentra il tris nella giornata di mercoledì 11 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Una raccolta di contenuti su Ascolti tv ieri mercoledì 4 marzo chi....

Temi più discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 25 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Tre di troppo e Chi l'ha visto; Ascolti tv ieri (3 marzo): De Martino dilaga senza Gerry Scotti, Sabrina Ferilli non sbaglia con la Coppa Italia; Ascolti tv, Scotti contro tutti: si accende la sfida con De Martino e Primafestival. I dati Auditel dell'access prime time; Ascolti tv 23 febbraio: chi ha vinto tra Rosso volante e Zelig, i dati di PrimaFestival, De Martino e Scotti.

Ascolti tv ieri (4 marzo): De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tuttiRai 2 si prende la prima serata con Stasera Tutto è Possibile che vola al 16,8% di share, Vanina parte dal 13,4% su Canale 5: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 4 marzo: chi ha vinto tra Vanina 2, Cocciante e Stasera tutto è possibile, i dati di De Martino e ScottiChi ha vinto tra Stasera tutto è possibile in onda su Rai2, Vanina 2 in onda su Canale5 e il docufilm di Rai1 Il mio nome è Riccardo Cocciante ... fanpage.it

! #StaseraTuttoÈPossibile di Stefano De Martino vince la serata con il 17% di share e 2.318.000 su Rai 2, superando tutte le altre reti. Canale 5 si ferma al 13% e 1.985.000 con la fiction #Vanina2. Stefano porta Rai 2 a prima rete nazionale #S x.com

Chi ha visto “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino Piaciuto - facebook.com facebook