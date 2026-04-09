Una donna di 30 anni è scomparsa a Dossobuono, frazione di Villafranca di Verona, dopo essere uscita di casa con il suo cane il giorno di Pasqua. La scomparsa si è verificata nel pomeriggio e finora non ci sono tracce o spiegazioni sulla sua posizione. La famiglia ha segnalato l’assenza alle autorità, che stanno conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.

Una donna di 30 anni è scomparsa a Dossobuono, frazione di Villafranca di Verona, dopo essere uscita di casa il giorno di Pasqua accompagnata dal proprio cane. Nonostante l’attivazione immediata dei soccorsi, la giovane non è più rientrata e le ricerche proseguono. L’allarme è scattato dopo l’assenza della trentenne. Le operazioni di ricerca hanno il coinvolgimento coordinato di diverse forze dell’ordine, tra cui carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Il perimetro delle ricerche e il dispiegamento dei soccorsi. L’area di Dossobuono è stata setacciata intensamente. Un punto di presidio strategico è stato stabilito specificamente nel parcheggio situato di fronte al parco ai Frassini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparsa a Dossobuono: mistero sulla 30enne uscita con il cane

Elena scomparsa a Foggia, mistero sulla 21enne romena: trovato il cellulare sulla Statale 16Quarto giorno di ricerche per Elena scomparsa a Foggia Quarto giorno di ricerche senza sosta nel Foggiano per ritrovare Elena, la giovane romena di...

La scomparsa di Florentina Nitescu è ancora un mistero: 13 anni fa è uscita dopo un litigio e non è più tornataLa sera del 25 gennaio 2013 Florentina Nitescu è uscita di casa dopo un litigio con il compagno Paolo Devincenzi e non è più tornata.

Ansia a Dossobuono per una 30enne scomparsa da Pasqua: ricerche in corsoDonna di 30 anni scomparsa a Dossobuono, frazione di Villafranca di Verona, dal giorno di Pasqua: ricerche in corso. veronaoggi.it

Ricerche in corso a Dossobuono di una donna scomparsa il giorno di PasquaLa trentenne era ospite della madre e non avrebbe fatto ritorno dopo una passeggiata con il cane. Si sono attivati carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e Protezione civile, che stanno battend ... veronasera.it