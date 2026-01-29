La scomparsa di Florentina Nitescu è ancora un mistero | 13 anni fa è uscita dopo un litigio e non è più tornata

La scomparsa di Florentina Nitescu resta un caso irrisolto a distanza di 13 anni. La sera del 25 gennaio 2013, la donna è uscita di casa dopo un litigio con il compagno, Paolo Devincenzi, e da allora nessuno l’ha più vista. La famiglia e le forze dell’ordine continuano a cercare risposte e indagano su quello che potrebbe essere successo.

La sera del 25 gennaio 2013 Florentina Nitescu è uscita di casa dopo un litigio con il compagno Paolo Devincenzi e non è più tornata. Si trovava nell'abitazione di Albareto dove viveva con l'uomo e Nikolas, il loro bimbo di due anni. All'epoca della scomparsa aveva 33 anni. È ancora un mistero la scomparsa della donna di origine rumena. Dal momento della scomparsa di lei non si hanno avuto più notizie. Nel 13^ anniversario della scomparsa la pagina Facebook del programma di Rai3 “Chi l’ha visto”, le ha dedicato un ricordo. “Da allora non si è messa in contatto nemmeno con il fratello e la sorella, né ha mai risposto agli appelli che hanno lanciato per lei.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

