Elena scomparsa a Foggia mistero sulla 21enne romena | trovato il cellulare sulla Statale 16

Elena, una giovane donna romena di 21 anni, è scomparsa a Foggia lunedì 2 marzo. Le ricerche sono in corso da quattro giorni e sono proseguite senza interruzioni. Durante le operazioni è stato ritrovato il suo cellulare sulla Statale 16. La polizia sta anche ispezionando diverse zone della città nel tentativo di trovare ulteriori indizi sulla sua scomparsa.

Quarto giorno di ricerche per Elena scomparsa a Foggia. Quarto giorno di ricerche senza sosta nel Foggiano per ritrovare Elena, la giovane romena di 21 anni scomparsa lunedì 2 marzo. Della ragazza non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di quel giorno, quando le sue tracce si sono improvvisamente dissolte lungo la Statale 16, all’altezza di Borgo La Rocca, a pochi chilometri da Foggia. L’allarme è scattato quando una connazionale, con cui la giovane condivideva casa e lavoro, non è più riuscita a contattarla. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, la donna si è recata in questura per denunciarne la scomparsa. Da quel momento è partita una macchina di ricerca imponente che coinvolge polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e volontari della protezione civile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

