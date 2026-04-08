Venerdì 10 aprile 2026, il settore aereo prevede uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13 alle 17. Durante questo periodo, alcuni voli potrebbero essere cancellati o subire variazioni, mentre le fasce di garanzia si applicano ai servizi essenziali. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato dei propri voli prima della partenza e a consultare le comunicazioni delle compagnie aeree.

Per venerdì 10 aprile 2026 è in programma uno sciopero nazionale del settore aereo che durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. La mobilitazione è stata indetta dai principali sindacati del settore, tra cui Uiltrasporti, Fast-Confsal e Astra, e coinvolgerà sia il personale dell’ Enav, cioè la società che gestisce il traffico aereo italiano, sia quello di Techno Sky, che si occupa invece dei sistemi per la gestione dei voli. «Dopo mesi di trattative infruttuose, senza risposte su salario, diritti e futuro, è il momento di farsi sentire. Recupero inflattivo insufficiente. Tutele messe in discussione. Carichi di lavoro in aumento. Nessun confronto reale sui cambiamenti organizzativi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciopero aerei 10 aprile 2026: orari e fasce di garanzia

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