Sciopero il 18 marzo 2026 a rischio i voli in Italia | gli orari e le fasce di garanzia dell'Enac

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, mercoledì 18 marzo 2026, è previsto uno sciopero degli aerei che potrebbe causare disagi ai voli in tutta Italia. L’Enac ha comunicato gli orari e le fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali durante la giornata di protesta. La mobilitazione coinvolge il settore del trasporto aereo e si concentra su alcune fasce orarie specifiche.

Per domani, mercoledì 18 marzo, è in programma uno sciopero degli aerei che rischia di creare disagi ai voli in tutta Italia. Le maggiori agitazioni sono previste negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, coinvolto il personale EasyJet per 24 ore. Restano attive le fasce di garanzia Enac: voli tutelati dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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