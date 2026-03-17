Sciopero il 18 marzo 2026 a rischio i voli in Italia | gli orari e le fasce di garanzia dell'Enac

Domani, mercoledì 18 marzo 2026, è previsto uno sciopero degli aerei che potrebbe causare disagi ai voli in tutta Italia. L’Enac ha comunicato gli orari e le fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali durante la giornata di protesta. La mobilitazione coinvolge il settore del trasporto aereo e si concentra su alcune fasce orarie specifiche.

Per domani, mercoledì 18 marzo, è in programma uno sciopero degli aerei che rischia di creare disagi ai voli in tutta Italia. Le maggiori agitazioni sono previste negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, coinvolto il personale EasyJet per 24 ore. Restano attive le fasce di garanzia Enac: voli tutelati dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Sciopero a Napoli e in Campania il 6 marzo, a rischio bus Anm e Circumvesuviana: orari e fasce di garanziaSciopero dei mezzi pubblici in Campania venerdì 6 marzo: a rischio stop i bus di tutte le compagnie, come Anm e Air, e la Circumvesuviana.

Sciopero trasporto aereo 26 febbraio 2026: orari, voli cancellati e fasce di garanziaGiovedì 26 febbraio 2026 sarà una giornata complicata per chi deve viaggiare in aereo.

Una raccolta di contenuti su Sciopero il 18 marzo 2026 a rischio i...

Temi più discussi: Scioperi a marzo 2026: calendario manifestazioni, date e orari; Sciopero oggi e settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Tutti gli scioperi di marzo, dalla sanità ai trasporti; Confermato lo sciopero di mercoledì 18 marzo: chi si ferma.

Sciopero aerei mercoledì 18 marzo: EasyJet confermato, voli a rischio Linate e Malpensa. Ita Airways rinvia lo stopLo sciopero del 18 marzo 2026 risulta solo parzialmente ridimensionato e potrà provocare ritardi e cancellazioni dei voli, soprattutto negli aeroporti di Milano. Ecco chi si ferma, le fasce orarie gar ... msn.com

Sciopero del 18 marzo, chi si ferma e per quanto: i settori a rischio disagiSciopero aerei del 18 marzo 2026: chi si ferma, orari e aeroporti coinvolti. Disagi previsti soprattutto al Nord, con voli nelle fasce garantite ... quifinanza.it

Grecia, tassisti in sciopero contro una misura che promuove veicoli elettrici. Previsto un corteo di protesta verso il Parlamento ad Atene #ANSAmotori #ANSA x.com

Sindacati in agitazione per chiusura punto Pam a Mestre. 'Impegni dell'azienda non rispettati, domani sciopero' Sindacati in agitazione dopo la chiusura di un punto vendita Pam a Mestre, soprattutto dopo che ieri sono state consegnate alle lavoratrici e ai lavo - facebook.com facebook