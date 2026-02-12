Le sigle sindacali hanno deciso di alzare la voce. Hanno scritto una lettera aperta alle istituzioni, chiedendo risposte concrete entro la fine di febbraio. Se non arriveranno soluzioni, minacciano lo sciopero. La situazione nel trasporto pubblico si fa sempre più tesa, con il personale che manifesta tutta la sua esasperazione.

Sul trasporto pubblico si avvicina la resa dei conti. La lettera con cui le organizzazioni sindacali hanno dato tempo fino alla fine di febbraio a Provincia, Comune e Atc Esercizio per risolvere le storiche criticità che da tempo stanno portando all’esasperazione il personale della partecipata del trasporto pubblico, appare quasi un ultimatum. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Cobas non vogliono aspettare oltre, e così hanno preso carta e penna per indicare i problemi da risolvere a stretto giro, pena "immediate azioni di protesta". Nel dettaglio, per i sindacati – che per la prima volta dopo tanto tempo tornano a rivendicare in maniera unitaria i diritti dei lavoratori – "è indispensabile agire sulle condizioni normative e salariali del personale" intervenendo sull’annosa vicenda dei buoni pasto, sui riposi, sull’aumento salariale – il contratto integrativo aziendale rischia di superare la soglia dei trenta anni di anzianità – nonchè una rimodulazione del servizio "proporzionandolo all’organico effettivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasporto pubblico. Sindacati in trincea contro Atc e politica: "Risposte o sciopero"

Approfondimenti su Trasporto Pubblico

Sono iniziate le opere di manutenzione straordinaria del ponte di Madrignano a Piana Battolla, lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara, tra Follo e Calice al Cornoviglio.

I sindacati hanno confermato un’alta adesione allo sciopero del trasporto pubblico locale, con una significativa partecipazione ai tre presidi indetti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Trasporto Pubblico

Argomenti discussi: Torino, Cgil e Filt: no alla privatizzazzione del trasporto pubblico; Incontro sindacati-Amt, accelerata per rimodulare gli orari dei bus. Oggi nuovo vertice; Graduatoria operatori ANM in scadenza: audizione in Conferenza dei Capigruppo di sindacati e azienda; Trasporto pubblico, la Cgil: Aspettiamo la firma del Piano Economico Finanziario in Regione.

Trasporto pubblico, si accelera per il subentro AirGiudicata a più riprese insostenibile dalle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl Autoferro la prosecuzione in regime di prorogatio del servizio trasporto pubblico locale su gomma a ... ilsannioquotidiano.it

Trasporti Abruzzo: domani sciopero dei sindacati contro TUAVenerdì 6 febbraio in Abruzzo nuovo sciopero regionale del trasporto pubblico proclamato dai sindacati. Presidio a L'Aquila ... rete8.it

Nuove opportunità lavorative in #Atac! La società di trasporto pubblico di Roma Capitale ha pubblicato nuovi bandi di selezione per proseguire l’opera di rafforzamento delle strutture tecniche e operative. Online già diversi profili. Altri bandi saranno p - facebook.com facebook