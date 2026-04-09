Domani si terrà uno sciopero dei controllori del traffico aereo che durerà quattro ore, dalle 13 alle 17. L'agitazione interesserà i centri di controllo di Napoli, Roma e Milano, e potrebbe causare disagi alle partenze dallo scalo di Capodichino. L'evento coinvolge il personale di Enav, l'ente che gestisce il traffico aereo nazionale.

Domani potrebbero esserci disagi significativi per chi viaggia dall'aeroporto di Capodichino. I controllori del traffico aereo Enav hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00, che interesserà in particolare i centri di controllo di Napoli, Roma e Milano. L'astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av. Al centro delle rivendicazioni la richiesta di maggiori tutele contrattuali in relazione ai carichi di lavoro, considerati dai lavoratori non più sostenibili nelle condizioni attuali. Allo sciopero dei controllori si aggiunge la protesta del personale di Techno Sky, società controllata di Enav che gestisce e manutiene i sistemi tecnologici legati ai servizi di assistenza al volo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sciopero controllori di volo domani: a rischio le partenze da Capodichino

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Disagi e voli a rischio domani, venerdì 10 aprile, per uno sciopero di quattro ore che coinvolgerà i controllori del traffico aereo Enav a Napoli, Roma e Milano. - facebook.com facebook