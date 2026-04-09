Enav sciopero domani di 4 ore dei controllori del traffico aereo

Domani alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa di uno sciopero di quattro ore tra i controllori del traffico aereo. Lo sciopero interesserà principalmente i centri di controllo di Roma, Milano e Napoli, coinvolgendo il personale di Enav. La protesta si svolgerà durante una finestra temporale prestabilita, senza indicazioni di ulteriori dettagli sulle eventuali ripercussioni sui voli.

Voli a rischio domani per uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav, che coinvolgerà in particolare i centri di controllo di Roma, Milano e Napoli. I sindacati Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av hanno annunciato lo stop dalle 13 alle 17 per chiedere, soprattutto, il rinnovo del contratto "scaduto ormai da mesi". Ad incrociare le braccia anche il personale di Techno Sky, controllata di Enav che si occupa della gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici legati ai servizi di assistenza al volo, e quello di Adr Security a Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sciopero aereo il 10 aprile in Italia, voli a rischio per 4 ore: stop di Enav e controllori di voloPero lo sciopero aereo del 10 aprile disagi per i voli saranno possibili in tutta Italia.

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Domani a Napoli sciopero di 4 ore dei controllori del traffico aereoVoli a rischio domani per uno sciopero di quattro ore dei controllori del traffico aereo Enav, che coinvolgerà in particolare i centri di controllo di Roma, Milano e Napoli. (ANSA) ... ansa.it

Siamo stati in visita presso ENAV, per un’uscita didattica che ci ha portato dentro il cuore del traffico aereo Un’occasione per vedere da vicino come funziona la gestione dei voli, approfondire il ruolo del controllo del traffico aereo e comprendere quanto pr - facebook.com facebook