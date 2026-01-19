Gli addetti alla mensa della Caserma Ugo Niutta di Capodichino, operanti per la Compass Group Italia, stanno attraversando un periodo di incertezza a causa di uno sciopero. La protesta, supportata dall’Uiltucs, evidenzia le criticità economiche e organizzative vissute da anni dal personale, sollevando anche preoccupazioni sul possibile rischio occupazionale. La situazione richiede attenzione per comprendere le implicazioni sul servizio e sui lavoratori coinvolti.

Gli addetti alla mensa della Compass Group Italia, in servizio presso la caserma Ugo Niutta di Capodichino, hanno vissuto per anni una situazione di forte difficoltà economica e organizzativa. L’azienda, negli ultimi mesi, ha fatto ricorso a strumenti di sostegno al reddito, mentre tre lavoratori sono già usciti dall’appalto. Ora, in vista del cambio di appalto, la società dichiara di non avere più problemi economici e di impiegare personale esterno, senza alcun confronto preventivo con i sindacati. Una posizione che – secondo la Uiltucs Campania – contraddice quanto sostenuto in precedenza, quando la riduzione dei pasti veniva indicata come causa delle difficoltà. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sciopero lavoratori mensa Caserma Niutta a Capodichino. Uiltucs: possibile rischio occupazionale

