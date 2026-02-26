Sciopero aerei fonti sindacali | Cancellati circa 300 voli

Oggi si registrano circa 300 voli cancellati a causa di uno sciopero di 24 ore che coinvolge il personale di Ita Airways ed EasyJet. La giornata di protesta ha causato disagi ai passeggeri e interruzioni nelle operazioni di volo, con molte tratte che sono state sospese o rinviate. La situazione resta sotto osservazione mentre si cerca di gestire le conseguenze dell’astensione dal lavoro.

Sono circa 300 i voli cancellati a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale di Ita Airways ed EasyJet. A renderlo noto sono fonti sindacali, che parlano di un’adesione definita “significativa” da parte dei lavoratori di entrambe le compagnie. Secondo le stime, i livelli di partecipazione si attesterebbero tra l’87% e il 90%, con inevitabili ripercussioni sull’operatività dei collegamenti aerei, sia nazionali sia internazionali. Nel dettaglio, risultano cancellati circa 200 voli Ita Airways e circa 100 voli EasyJet. Le soppressioni stanno interessando diversi scali italiani, con disagi per migliaia di passeggeri costretti a rivedere i propri programmi di viaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

