Pd scintille a gruppo dem Senato lite tra Alfieri e Sensi | cosa è successo in Aula

Da ilgiornale.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'assemblea del gruppo del Partito Democratico al Senato si sono verificati momenti di tensione tra alcuni membri. In particolare, si è registrato un alterco tra due senatori, che è poi proseguito anche nei banchi dell'aula di Palazzo Madama. La discussione ha coinvolto i due parlamentari, portando a un confronto acceso durante la seduta.

Il primo round durante l'assemblea del gruppo Pd al Senato. Poi la lite è proseguita anche tra i banchi nell'aula di Palazzo Madama. Protagonisti i dem Alessandro Alfieri e Filippo Sensi. "Sono quasi venuti alle mani", racconta chi era presente. A scatenare il litigio, un episodio avvenuto alcuni giorni fa: l'elezione di Maurizio Gasparri a presidente della commissione Esteri del Senato. Elezione a cui ha contribuito anche il Pd: i 4 membri dem della commissione hanno infatti votato tutti a favore di Gasparri. Nonostante l'indicazione del capogruppo in Esteri - Alfieri appunto, che non era presente in quella seduta - fosse quella di astenersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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