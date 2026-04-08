Mercoledì 8 aprile 2026, al Senato, si è verificato un episodio di tensione tra due senatori del Partito Democratico durante l’assemblea del gruppo. I due si sono avvicinati molto e sono stati necessari gli interventi per evitare che la situazione degenerasse in uno scontro fisico, mentre si discuteva del voto riguardante le questioni di politica estera. La discussione si è protratta per alcuni minuti prima che venisse ripristinata la calma tra i banchi.

Alessandro Alfieri e Filippo Sensi sono quasi arrivati allo scontro fisico tra i banchi di Palazzo Madama e durante l’assemblea del gruppo Pd al Senato nella serata di mercoledì 8 aprile 2026. La tensione è esplosa a causa di un voto di dissenso avvenuto prima di Pasqua riguardante la presidenza della commissione Esteri. Il clima si è surriscaldato rapidamente, trasformando una riunione politica in un campo di battaglia verbale. Chi ha assistito alla scena riporta che i due senatori sono stati sull’orlo di una rissa, con aneddoti che parlano di un intervento necessario per separarli, sebbene Sensi abbia poi smentito la necessità di essere diviso fisicamente da Alfieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd, caos al Senato: Alfieri e Sensi quasi a rissa per il voto Esteri

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la Repubblica. . Scontro sul testo. Presidio davanti al Senato durante l’avvio dei lavori sul ddl relativo al consenso nei reati sessuali. Il provvedimento è al centro del dibattito anche per l’intervento della senatrice Giulia Bongiorno, relatrice e promotrice di modifi - facebook.com facebook

Un bel clima nel Pd al Senato. In un pacioso mercoledì di aprile, Filippo Sensi e Alessandro Alfieri stavano per prendersi a ceffoni, in Aula. Li hanno dovuti dividere... (Per i dettagli, venerdì su Montecit.) x.com