Dal 15 al 19 aprile, l’Istituto Nazionale di Astrofisica organizza a Roma e in Umbria due eventi dedicati alla ricerca scientifica e al dibattito culturale. Gli appuntamenti coinvolgono temi legati a scienza, filosofia e tecnologie emergenti, con incontri e attività rivolti a un pubblico interessato alle connessioni tra queste discipline. La manifestazione si svolge in diverse location tra le due regioni, contribuendo alla diffusione di conoscenze e approfondimenti.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica () porterà la ricerca scientifica e il dibattito culturale tra Roma e l’Umbria dal 15 al 19 aprile, attraverso un doppio appuntamento che intreccia scienza, filosofia e nuove tecnologie. Il programma si snoda tra il Festival delle scienze a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e la XV Festa di scienza e filosofia che coinvolgerà le città di Foligno e Fabriano. Il dialogo tra ordine cosmico e caos creativo nel cuore di Roma. Presso l’Auditorium Parco della Musica, il tema centrale sarà il rapporto tra disordine e armonia. Gli spazi espositivi del Foyer Sinopoli ospiteranno il Cody Maze astrofisico, un percorso virtuale progettato per testare le conoscenze astronomiche e le abilità di coding attraverso quiz interattivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scienza e filosofia: l’INAF conquista Roma e l’Umbria tra stelle e caos

XVª“Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”, dal 15 al 19 aprile tra Marche e UmbriaÈ stata presentata ad Ancona, a Palazzo Raffaello, la XVª “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” che si svolgerà tra Umbria e Marche:...

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Temi più discussi: Giuseppe Ferraro. La nascita delle scienze umane; Festa di Scienza e Filosofia: a Fabriano 26 conferenze; Scienza e scientismo; Meditare con gli animali: la via del biologo Ferrari tra scienza e filosofia.

Scienza e Virgola 2026: a Trieste l'edizione 'Umano' con 90 ospiti e 41 eventiIl Festival del libro scientifico Scienza e Virgola celebra la sua decima edizione a Trieste, dal 7 al 10 maggio 2026, con il tema centrale Umano. Promosso dal Laboratorio Interdisciplinare della SI ... it.blastingnews.com

Convegno Scienza, a che punto siamo? Domande e risposte sul metodo scientificoL’associazione culturale BiblioTreviso sabato 11 aprile, all’auditorium Santa Caterina di Treviso, organizza un convegno che rappresenta la summa di dieci anni di attività centrata sulla diffusione de ... trevisotoday.it

Napoli ospita il Terzo Congresso nazionale di NQSTI a Città della Scienza #Napoli - facebook.com facebook

Nasce il Sorrento Coast Science Festival, in programma da domani al 12 aprile, con appuntamenti con le scuole, escursioni, laboratori didattici, conferenze, talk, spettacoli e una cena a tema scienza. Tutte le info nell'articolo del magazine @slowsud x.com