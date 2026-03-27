XVª Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza dal 15 al 19 aprile tra Marche e Umbria

È stata presentata ad Ancona, presso Palazzo Raffaello, la XVª edizione della “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”, che si svolgerà dal 15 al 19 aprile tra le Marche e l’Umbria. La manifestazione prevede incontri, conferenze e attività aperte al pubblico, con un programma che coinvolge istituzioni, università e associazioni culturali. La presentazione si è tenuta alla presenza di rappresentanti degli organizzatori e delle istituzioni locali.

È stata presentata ad Ancona, a Palazzo Raffaello, la XVª “Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza” che si svolgerà tra Umbria e Marche: dal 15 al 19 aprile a Foligno e dal 16 al 18 aprile a Fabriano con un fitto calendario di 158 conferenze ad ingresso gratuito, di cui 132 a Foligno e 26 a Fabriano. Presenti il sottosegretario alla Presidenza della Regione Silvia Luconi, l’assessore alla Bellezza con delega Unesco della città di Fabriano Maura Nataloni, il presidente e il direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, rispettivamente, Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, che da quindici anni organizzano e promuovono la Festa, e il presidente del Rotary club di Fabriano Gabriele Alfonsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - XVª“Festa di Scienza e Filosofia – Virtute e Canoscenza”, dal 15 al 19 aprile tra Marche e Umbria Articoli correlati Leggi anche: Forlì si immerge nel Barocco: un viaggio tra filosofia, scienza e arte al circolo Aurora Leggi anche: Riscaldamenti, le date dello spegnimento: dal 15 marzo per il Sud Italia, fino al 15 aprile per la Pianura Padana e il Nord