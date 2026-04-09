Sciatunostro recensione | l’estate dell' amicizia tra mare sole e una videocamera

Un racconto poetico ambientato sull'isola di Linosa descrive l'estate di due giovani amici. Attraverso le immagini di una videocamera, il film segue le loro avventure e i momenti di crescita vissuti durante la stagione estiva. La narrazione si concentra sui rapporti tra i protagonisti, sul paesaggio marino e sul calore del sole che caratterizzano questa esperienza. La storia si configura come un coming of age, centrato sull'infanzia e sulla scoperta di sé.

Il poetico racconto di Leandro Picarella è un coming of age che racconta l'estate di due ragazzini sull'isola di Linosa. Notevole. "Sciatunostro" ovvero "nostro respiro". Per il regista Leandro Picarella, a essere vitale come il respiro è l'amore per le immagini a cui dedica un coming of age intimo e poetico a cavallo tra finzione e documentario. Per tutto il film le immagini di repertorio dell'isola di Linosa girate da Pino, un anziano videoamatore, si intrecciano all'estate di Ettore e Giovannino, due amici per la pelle costretti a separarsi quando i genitori di Ettore decidono di offrirgli l'opportunità di studiare in una scuola migliore, trasferendosi sulla terraferma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sciatunostro, recensione: l’estate dell'amicizia tra mare, sole e una videocamera Un Posto al Sole, anticipazioni 18 febbraio: Eduardo nei guai per una videocamera di sorveglianzaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Settembre 2026: tra fioriture urbane, venti di mare e tradizioni che risplendono al primo sole dell’autunno.Il primo sole dell’autunno, che inizia a scaldare i paesaggi in un’esplosione di colori vividi, segna l’arrivo di un’atmosfera nuova in diverse parti... Argomenti più discussi: Sciatunostro, recensione: l’estate dell'amicizia tra mare, sole e una videocamera; 'Sciatunostro', un archivio audiovisivo delle memorie. Sciatunostro, recensione: l’estate dell'amicizia tra mare, sole e una videocameraSciatunostro, poetico racconto di Leandro Picarella, è un coming of age che racconta l'estate di due ragazzini sull'isola di Linosa. Notevole. movieplayer.it Sciatunostro, il respiro di Linosa nell’amicizia tra due bambiniLeandro Picarella racconta l’ultima estate di due amici inseparabili e il battito silenzioso di un’isola che diventa la vera protagonista del film ... repubblica.it Sciatunostro è un film per chiunque abiti un luogo, per chiunque è andato via da casa e per chiunque è rimasto. È quella sensazione di respiro a polmoni aperti che si sente quando smettiamo di parlare, pensare, lavorare e ascoltiamo un territorio. Quello che - facebook.com facebook Sciatunostro, Ettore e Giovannino piccoli amici a Linosa. In sala il racconto di una terra di Leandro Picarella #ANSA x.com