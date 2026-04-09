Schlein attacca Meloni | stipendi in calo e crisi alimentare

Oggi alla Camera si è svolto un acceso dibattito tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, il primo confronto diretto dopo il referendum. La leader dell’opposizione ha criticato il governo, evidenziando un calo degli stipendi e una crisi alimentare in atto. La discussione si è sviluppata nel contesto di una seduta parlamentare molto tesa, con continui scambi tra le parti.

Il dibattito parlamentare si è infiammato oggi alla Camera, quando Elly Schlein ha affrontato Giorgia Meloni nel primo confronto diretto dopo l'esito del referendum. La segretaria del Partito Democratico ha lanciato una sfida politica basata sulla difesa della Costituzione, accusando il governo di aver sprecato un'opportunità storica e di aver agito in direzione opposta ai principi fondamentali della Carta repubblicana. La contrapposizione tra realtà sociale e narrazione governativa Durante l'in . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein attacca Meloni: stipendi in calo e crisi alimentare Sondaggi politici, Meloni e Schlein in calo mentre Conte guadagna consensoGli ultimi sondaggi politici mostrano il calo di consenso del primo partito: Fratelli d'Italia, la creatura della premier Giorgia Meloni, perde... Indagini di opinione: calo per Meloni e flessione per Schlein in un panorama politico in movimentoGiorgia Meloni vede calare il consenso del suo partito, Fratelli d’Italia, che scende sotto la soglia del 30% con il 29,9%, in una flessione lieve ma... Si parla di: La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula. Conte: Premier racconta realtà mitologica. Schlein attacca Meloni alla Camera: Chi pensate di prendere in giro? Avete sfidato la Costituzione e persoDuro intervento di Elly Schlein alla Camera dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria del Partito Democratico ha ... thesocialpost.it Nel segno di Sánchez, attesa in Spagna Schlein attacca Meloni a tutto campo: Impegnati con scandali dei ministri, non avete fatto nienteNel segno di Sánchez, attesa in Spagna Schlein attacca Meloni a tutto campo: Impegnati con scandali dei ministri, non avete fatto niente ... unita.it