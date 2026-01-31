Indagini di opinione | calo per Meloni e flessione per Schlein in un panorama politico in movimento

I sondaggi di opinione mostrano un calo di consensi per Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d’Italia. Nel nuovo rilevamento, il partito scende sotto il 30% e si ferma al 29,9%. La flessione, seppur lieve, preoccupa i vertici del centrodestra, mentre la politica italiana resta in movimento e soggetta a continui cambiamenti.

Giorgia Meloni vede calare il consenso del suo partito, Fratelli d’Italia, che scende sotto la soglia del 30% con il 29,9%, in una flessione lieve ma significativa secondo gli ultimi sondaggi nazionali. Il dato, rilevato da una media ponderata di diverse rilevazioni effettuate tra il 15 e il 28 gennaio, indica un calo dello 0,3% rispetto alle rilevazioni precedenti. Anche il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, registra un leggero calo, scendendo al 22,2% con un -0,2%. Il dato non è solo un’indicazione di tendenza, ma un segnale di una dinamica politica in evoluzione, dove la maggioranza non riesce a consolidare il proprio consenso nonostante il mantenimento della posizione di primo piano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indagini di opinione: calo per Meloni e flessione per Schlein in un panorama politico in movimento Approfondimenti su Giorgia Meloni Meloni, Schlein e gli altri: il punto politico con Peter Gomez e Fabrizio D’Esposito In questo approfondimento, Peter Gomez e Fabrizio D’Esposito analizzano le ultime novità politiche riguardanti leader come Meloni e Schlein, offrendo un quadro aggiornato sulle dinamiche e le sfide attuali nel panorama italiano. L’accordo Meloni-Schlein sulla violenza sessuale è un lampo nel buio del cielo politico italiano Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giorgia Meloni Argomenti discussi: Dollaro tocca i minimi dal 2022, Trump: Fantastico. Ecco le ragioni; Le Borse di oggi, 29 gennaio. Mercati europei in calo, Sap va a picco a Francoforte; Spiegel: 'Blitz e perquisizioni alla Deutsche Bank. Sospetto riciclaggio, indagini collegate ad Abramovich'; Pena di morte: ancora Usa e Iran. In Braccata Marina Di Guardo analizza il potere distruttivo dei media e dei social nel creare colpevoli senza prove, mettendo a nudo la fragilità della reputazione. Angela si ritrova infatti “braccata” non solo dalle indagini ufficiali, ma soprattutto dall’opinione pub - facebook.com facebook Tre morti sui Nebrodi: indagini puntano a esame celle telefoniche. Pm, 'abbiamo idea, ma attendiamo autopsia' #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.