Durante un intervento alla Camera, la leader del Partito Democratico ha rivolto dure critiche alla presidente del Consiglio, accusandola di aver sfidato la Costituzione e di aver perso la sfida. La discussione si è svolta immediatamente dopo l’informativa della presidente del Consiglio, con un intervento che ha suscitato reazioni tra i presenti. La discussione si è concentrata sui temi legati alle decisioni del governo e alla conformità con le norme costituzionali.

Duro intervento di Elly Schlein alla Camera dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria del Partito Democratico ha risposto punto per punto al discorso della premier, trasformando la replica in un atto d’accusa politico sull’operato del governo e sul bilancio di questi anni di legislatura. Un intervento lungo e senza concessioni, in cui Schlein ha contestato non solo le scelte dell’esecutivo, ma anche la narrazione proposta dalla presidente del Consiglio in Aula. Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: “Faremo tutto il possibile”. E sul governo: “Palate di fango su di me, io non scappo” “Un discorso di autoconvincimento”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schlein attacca Meloni alla Camera: “Chi pensate di prendere in giro? Avete sfidato la Costituzione e perso”

Schlein all'attacco: "Avete perso occasione storica, toccherà a noi"Giorgia Meloni ha parlato per quasi un’ora, oggi, durante la sua informativa alla Camera.

Leggi anche: M.O., Schlein: Meloni prova ad aggirare la Costituzione

Temi più discussi: Piantedosi e Claudia Conte, Schlein attacca Meloni per un ennesimo scandalo: Il pesce puzza dalla testa; Meloni negli Emirati e in Qatar: L’energia è a rischio. Schlein: Fa solo danni; Opposizioni all’attacco di Meloni: Fallimento su esteri e governo; Leadership campo largo, Renzi: Se Schlein e Conte si sfidano voto Schlein.

Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: Ancora? Tutto falso(Adnkronos) – Un botta e risposta continuo tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Quando la leader dem interviene in Aula alla Camera, la premier prende appunti ma spesso, specie quando Schlein affonda co ... notizie.it

Schlein attacca Meloni alla Camera: Chi pensate di prendere in giro? Avete sfidato la Costituzione e persoDuro intervento di Elly Schlein alla Camera dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria del Partito Democratico ha ... thesocialpost.it

Il prezzo del diesel vola a 2,096 euro al litro (+30%) mentre negli aeroporti scattano i primi razionamenti per il cherosene. Il Codacons stima un esborso extra di 1,28 miliardi per gli automobilisti, mentre Schlein attacca Meloni: «Serve il tetto al prezzo del gas» - facebook.com facebook

La relazione tra Matteo Piantedosi e Claudia Conte diventa tema politico ed Elly Schlein attacca Giorgia Meloni per "l'ennesimo scandalo" x.com