Oggi alla Camera, la premier ha tenuto un intervento di circa un’ora, affrontando diversi temi di attualità politica. Nel corso del suo discorso ha risposto a varie questioni, senza mostrare segni di esitazione di fronte alle sfide più complesse. Nel frattempo, un rappresentante dell’opposizione ha criticato la gestione politica, affermando che si è persa un’occasione storica e che il futuro spetta al loro schieramento.

Giorgia Meloni ha parlato per quasi un’ora, oggi, durante la sua informativa alla Camera. È stato un discorso che ha toccato tutti i principali temi di attualità politica, anche i più difficili, davanti ai quali però la premier non ha arretrato. E nonostante i contenuti concreti del suo intervento, per Elly Schlein quello del presidente del Consiglio è stato “un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all'opposizione, vi accontenteremo”. La segretaria del Partito democratico ha replicato con una certa baldanza, quasi arroganza, al discorso di Meloni: “ Non si preoccupi, presidente Meloni, toccherà a noi costruire l'alternativa con gli alleati e in mezzo alle persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein all'attacco: "Avete perso occasione storica, toccherà a noi"

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L’attacco all’Iran è un altro pezzo della nuova guerra mondiale: dopo Maduro e Khamenei, a chi toccherà?“Ogni medaglia ha il suo rovescio”, disse quel tizio a cui toccò pagare i funerali della suocera.

Temi più discussi: Meloni: Irresponsabile colpire l’Unifil. Schlein va all’attacco: Intervenga per fermare Israele; Io sono Giuseppi Meloni prepara il rilancio, Conte scrive il manifesto, e Schlein non sa cosa fare; Schlein sente Meloni dopo condanna a Iran per evitare escalation, Ferilli sui social: Si fingono preoccupati; Libano, Schlein: cos'altro deve accadere perché Meloni dica qualcosa?.

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Schlein attacca Meloni alla Camera: Chi pensate di prendere in giro? Avete sfidato la Costituzione e persoDuro intervento di Elly Schlein alla Camera dopo l’informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria del Partito Democratico ha ... thesocialpost.it

Agorà Fanpage.it. . Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con - facebook.com facebook

GOVERNO: SCHLEIN A MELONI, DISCORSO DI AUTOCONVINCIMENTO, SFIDATE MA AVETE GIÀ PERSO. #lapresse #politica #Schlein x.com