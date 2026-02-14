MO Schlein | Meloni prova ad aggirare la Costituzione

Il leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha accusato Giorgia Meloni di tentare di aggirare la Costituzione italiana. La sua critica si basa sulla decisione della premier di chiedere all’Italia di entrare come membro osservatore nel ‘Board of peace’, un organismo creato da Donald Trump che mira a sostituire l’ONU. Schlein sottolinea come questa mossa sembri più un gesto politico che un vero interesse nazionale, aggravata dal sostegno di Meloni alla strategia di Trump, definita da lei stessa “subordinazione politica”. La questione ha suscitato molte reazioni, anche perché si collega alla difesa di idee considerate controversial da parte di alcuni

Roma, 14 feb. (askanews) – “L’annuncio di Meloni sull’ingresso dell’Italia come membro osservatore nel ‘Board of peace’, il club a pagamento voluto da Trump per rimpiazzare l’Onu, e la difesa imbarazzante dell’ideologia Maga dalle parole di Merz, sono due elementi che confermano una subalternità politica a Trump ormai insostenibile per il nostro Paese e contraria agli interessi nazionali”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. “Altro che guida – aggiunge – Meloni si colloca ai margini del progetto europeo, inseguendo le imposizioni di Trump invece di rafforzare i legami dell’Unione e di battersi per l’autonomia europea superando l’unanimità e rilanciando gli Eurobond.🔗 Leggi su Ildenaro.it Parla Manfredi: "Schlein ad Atreju? Non bisognava entrare nella trappola. Se Meloni mi invita ad Atreju ci vado" Meloni spacca la sinistra. Conte ci sarà ad Atreju, mentre Schlein rifiuta ancora Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Santanché, Schlein: Meloni non può continuare tecnica dello struzzo - Radio Studio90 Italia; FDI - FRATELLI D'ITALIA: M.O. KELANY (FDI): SCHLEIN CHIARISCA PRESENZA INDAGATI FILO HAMAS AL CONVEGNO PD ALLA CAMERA. PRESENTEREMO INTERROGAZIONE; Schlein verso gli Stati Uniti d’Europa | L’asse Meloni-Merz va nella direzione sbagliata; Cari compagni prima di cercare il leader non vi converrebbe trovare una differenza tra Pd e Avs?. M.O., Schlein: Meloni prova ad aggirare la CostituzioneRoma, 14 feb. (askanews) – L’annuncio di Meloni sull’ingresso dell’Italia come membro osservatore nel ‘Board of peace’, il club a pagamento voluto da Trump per rimpiazzare l’Onu, e la difesa imbarazz ... askanews.it M.O: Schlein, su Board Meloni tenta aggirare la CostituzioneUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Radio Cusano Campus. . “Meloni incazzata con Salvini, Conte e Schlein approfittino del caos Vannacci!” Il commento di Danilo Toninelli nel corso di “Controinformazione” al caos generato nel Centrodestra dalla mossa del Generale Vannacci, esortando Gius facebook Niscemi, Schlein: “Meloni ha abbandonato il Sud” x.com