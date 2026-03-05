Un attacco all’Iran si inserisce in un quadro più ampio di tensioni internazionali, con episodi che coinvolgono anche altri leader e stati. Dopo le recenti azioni contro Maduro e Khamenei, si susseguono domande su chi possa essere il prossimo bersaglio di questa escalation. La situazione rimane centrale nel dibattito globale, mentre si osservano sviluppi che coinvolgono diverse nazioni e interessi.

“Ogni medaglia ha il suo rovescio”, disse quel tizio a cui toccò pagare i funerali della suocera. Mi viene in mente questo cinico aforisma, mentre penso alla vicenda Usa-Israele-Iran. Già, perché mentre mi assale un profondo, anche se sadico senso di soddisfazione per la morte di quell’infame di Khamenei (lo so, il mio non è un sentimento molto cristiano), mi prende l’ansia per le conseguenze dell’attacco che il duo Trump&Netanyahu ha sferrato contro un regime infame sì, sanguinario certo, ma che non ho ben capito quale concreto e imminente pericolo costituisse, in questo momento, per gli equilibri geopolitici del Medio Oriente, dell’America e dell’intero pianeta (isole comprese). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’attacco all’Iran è un altro pezzo della nuova guerra mondiale: dopo Maduro e Khamenei, a chi toccherà?

Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà» Il governo colombiano ha convocato una riunione dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici per definire una...

Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà» Il governo colombiano ha convocato una riunione dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici per definire una...

La guerra in Iran scatena la Terza Guerra Mondiale: Xueqin prevede il crollo degli USA

Una raccolta di contenuti su L'attacco all'Iran è un altro pezzo....

Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Attacco all’Iran, l’obiettivo è sostituire un regime con un altro.

Iran, le news in diretta dal Medio OrienteSull'Iran non so cosa dice la presidente del Consiglio italiana, oggi qui doveva esserci lei, commenta nell’aula della Camera il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. Manca l'iniziativa ... repubblica.it

Ombre su Mohammed bin Salman dietro l'attacco Usa all'Iran, il doppio gioco nelle telefonate con TrumpL'ombra di Mohammed bin Salman dietro l'attacco degli Usa all'Iran: le telefonate con Trump e il motivo del doppio gioco ... virgilio.it

#Tg2000, #5marzo 2026 - ore 12 #Iran #IranWar #MedioOriente #Khamenei #Teheran #Trump #PedroSánchez #Spagna #Governo #Meloni #Crosetto #Netanyahu #Israele #Libano #Dubai #Siria #Curdi #Milano #ReggioEmilia #PapaLeoneXIV #Quaresima x.com

Anche l’Azerbaigian colpito dall’Iran. Secondo quanto riferito dall’agenzia governativa azera Apa, Teheran avrebbe lanciato attacchi con droni sull’aeroporto internazionale di Nakhchivan, nell’omonima exclave dell’Azerbaigian. Video sul posto mostrano inge - facebook.com facebook