Schlein a Meloni | Vostro Governo ha sprecato occasione storica adesso toccherà a noi – Il video

Il dibattito politico si accende con le dichiarazioni pubbliche tra i rappresentanti dei due schieramenti. Una leader di opposizione ha commentato il lavoro del governo uscente, affermando che sono stati sprecati quattro anni di possibilità. La risposta della premier non si è fatta attendere, con toni decisi e riferimenti alle responsabilità passate. La discussione si svolge in un clima di tensione e scontro diretto tra le parti.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Questo è il bilancio di quattro anni del vostro Governo. Presidente che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese, Avevate i numeri per fare tutto e non avete fatto nulla", così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein intervenuta in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. 🔗 Leggi su Open.online

Schlein all'attacco: "Avete perso occasione storica, toccherà a noi"Giorgia Meloni ha parlato per quasi un’ora, oggi, durante la sua informativa alla Camera.

Schlein a Meloni: Non si preoccupi toccherà a noi, standing ovation e abbracci per la leader Dem – Il video(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 L’informativa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula a Montecitorio.

Temi più discussi: Schlein a Scanner Live: Governo dica no a qualunque supporto alle guerre di Trump. Se si vota domani siamo pronti; Delmastro, Schlein: inaccettabile silenzio Meloni, chiarisca in Parlamento; Libano, Schlein: cos’altro deve accadere perché Meloni dica qualcosa?; Schlein: Meloni responsabile della sconfitta al referendum. Le primarie? Disponibile, ma ora non sono la priorità.

Schlein a Meloni: Vostro Governo ha sprecato occasione storica, adesso toccherà a noi(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Questo è il bilancio di quattro anni del vostro Governo. Presidente che occasione storica ha sprecato di cambiare ... affaritaliani.it

Schlein (Pd): Incoerente, con Governo Meloni aumentati gli italiani che rinunciano a curarsiL'articolo 32 garantisce il diritto alla salute ma nel 2023, tra il 2023 e il 2024, con il suo Governo, gli italiani che rinunciano a curarsi sono ... quotidianosanita.it

Turisti israeliani in Cilento, sit-in di protesta 'il vostro governo è omicida' - facebook.com facebook

Turisti israeliani in Cilento, sit-in di protesta davanti hotel: “Vostro governo è omicida” x.com