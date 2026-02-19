davidino marsili lancia la sua osteria romana a milano che coniuga tradizione e innovazione

Davidino Marsili ha aperto una nuova osteria romana a Milano, situata in via Bronzetti, per portare i sapori autentici della capitale nel cuore della città. La sua scelta di combinare ricette tradizionali con piatti innovativi ha attirato molti buongustai. Nel locale, i clienti possono assaggiare pasta fatta a mano e ingredienti freschi di stagione, preparati con cura. La nuova osteria promette di diventare un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria romana diversa dal solito. La prima settimana di apertura ha già riscosso grande interesse tra i residenti.

C'è un nuovo angolo dedicato all'autentica cucina romana a Milano. Si tratta della nuova osteria di Davidino Marsili, in via Bronzetti, in cui si mischiano tradizione e innovazione per dare vita a un menù sorprendente. Il proprietario per questa sua nuova sfida ha voluto metterci tutto sé stesso, spiegando che "se metto il mio nome è perché mi prendo la responsabilità di tutto, nel bene e nel male". Un impegno concreto e che si vede molto chiaramente perché è Davidino stesso che in prima persona guida il locale, lo tiene in piedi ogni giorno e predispone il menu. Un elenco di piatti che può variare di giorno in giorno visto che se una mattina ha voglia di pasta alla puttanesca, il giorno dopo la trovi in carta.

Carbonara, porchetta e pasta alla vodka: l'osteria romana di Davidino a Milano

