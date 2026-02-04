A13 chiude per una notte un tratto di autostrada

Questa notte, un tratto dell’A13 resterà chiuso al traffico. La chiusura serve per lavori di manutenzione o ispezioni e durerà alcune ore. Chi viaggia lungo questa strada dovrà pianificare diversamente o aspettarsi possibili disagi. La chiusura temporanea riguarda una porzione specifica dell’autostrada, senza indicazioni precise sulle ore di chiusura. Si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti e di usare percorsi alternativi.

Anche questa settimana, per consentire attività di manutenzione o di ispezione, per alcune ore potrebbero essere chiusi alcuni tratti di autostrada. Nello specifico, sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su A13 Tratto

Per lavori di ispezione e manutenzione, sulla A13 Bologna-Padova e sulla D13 Padova sud, tra le 00:00 e le 05:00 di martedì 13 gennaio, si prevedono chiusure alternate.

Per lavori di manutenzione, il tratto tra Capannori e Altopascio sull'autostrada A11 sarà chiuso per un'intera notte.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

România are autostrzi… i Google Maps e socat #autostrada #romania #shorts #autostradaa7

Ultime notizie su A13 Tratto

Argomenti discussi: Con l’auto piomba sul tratto chiuso dell’A13. Sfiorata la tragedia, aretino denunciato; A13 chiusa, forza il blocco e finisce nel cantiere: fermato tra Ferrara e Bologna; Sulla Tangenziale chiusura notturna del ramo di immissione sull'R13 Raccordo Tangenziale/A13 Bologna - Padova; A13 chiusa per lavori, automobilista ignora il divieto e entra nel cantiere tra Bologna e Ferrara.

Ignora il tratto chiuso in A13 e piomba con l’auto nel cantiere. Patente ritirata x.com

Gennaio 2026 si chiude così 13 incarichi presi 14 adeguamenti di prezzo 4 transazioni concluse 9 proposte ricevute 4 ore di formazione Dietro ogni numero ci sono analisi, strategia e persone seguite passo dopo passo. Il mercato non va indovi - facebook.com facebook