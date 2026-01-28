Scherma Campionati Italiani Cadetti Giovani e Assoluti Il Cus Siena Estra torna a casa con ottimi risultati

I campionati italiani di scherma si sono appena conclusi e il Cus Siena Estra torna a casa con 17 atleti in gara. La squadra ha dimostrato di essere competitiva, portando a casa ottimi risultati tra Cadetti, Giovani e Assoluti. La soddisfazione è tanta: i ragazzi hanno affrontato le pedane con impegno e sono riusciti a conquistare diversi podi.

Ottimi risultati per il Cus Siena Estra, ai Campionati italiani Cadetti, Giovani e Assoluti: ben 17 i senesi scesi in pedana. Nella categoria under 17, quella dei Cadetti, che ha visto la partecipazione di 220 atleti provenienti da tutta Italia, Andrea Cannucci si è preso la scena, con una gara iniziata bene fin dal girone; assalto dopo assalto, è giunto fino alla top 16, ha sfiorato l'accesso ai migliori otto solamente di tre stoccate e ha chiuso 16°. Un segnale forte per l'atleta senese. Dietro di lui, protagonista di una buona prova, Matteo Danero (51°). Hanno peccato di inesperienza i 'piccoli', Lorenzo Pacchiani (177°), Valentino Giustarini (191°), e Riccardo Zeppi (210°).

