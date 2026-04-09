Netflix e Skydance Animation hanno pubblicato le prime immagini di Ray Gunn, il nuovo film animato diretto da Brad Bird, noto per aver realizzato Gli Incredibili. La produzione combina diversi generi cinematografici e vede tra i doppiatori Scarlett Johansson. Il progetto è stato annunciato ufficialmente, e le immagini condivise mostrano alcuni dei personaggi e delle ambientazioni del film. La data di uscita non è ancora stata comunicata pubblicamente.

Netflix e Skydance Animation hanno svelato le prime immagini e anticipazioni dell'atteso progetto che fonde più generi cinematografici. Brad Bird, il regista di film molto amati come Gli incredibili e Ratatouille, è al lavoro sul suo prossimo progetto intitolato Ray Gunn. Netflix e Skydance Animation, svelando le prime immagini, ha inoltre annunciato i nomi di alcune star coinvolte nel progetto, tra cui quello di Scarlet Johansson. Cosa racconterà il film di Bird Il film Ray Gunn è ambientato a Metropia, una gigantesca città. Gli eventi sono ambientati in una versione alternativa del futuro. Il protagonista è l'investigatore privato Raymond Gunn, che avrà la voce di Sam Rockwell, mentre viene coinvolto in un caso che coinvolge alieni, un omicidio, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarlett Johansson tra le voci di Ray Gunn, il nuovo film animato di Brad Bird, il regista di Gli Incredibili

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