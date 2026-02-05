L’Esorcista | Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film di Mike Flanagan

Da universalmovies.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film di Mike Flanagan, che continua a radunare attori di prima qualità. La produzione del nuovo capitolo de L’Esorcista procede con entusiasmo e sembra promettere grandi sorprese.

Il nuovo capitolo de  L’Esorcista  (The Exorcist) firmato da  Mike Flanagan  continua ad accumulare talenti di primissimo piano. Il candidato all’Oscar  Chiwetel Ejiofor  ( 12 anni schiavo ) è ufficialmente entrato nel cast (via Deadline ), ritrovando il regista dopo aver collaborato con lui nell’atteso  The Life of Chuck. Ejiofor si unisce a un cast già stellare che comprende  Scarlett Johansson,  Diane Lane  e il giovane Jacobi Jupe. Le riprese della pellicola, prodotta da Blumhouse e Atomic Monster in collaborazione con Universal e Morgan Creek, sono pronte a partire a New York. LEGGI ANCHE: Diane Lane nel cast del nuovo The Exorcist A differenza del deludente  L’Esorcista – Il credente  del 2023, questo nuovo progetto scritto e diretto da Flanagan sarà una storia completamente originale e non un sequel diretto dei precedenti capitoli. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

l8217esorcista chiwetel ejiofor si unisce a scarlett johansson nel nuovo film di mike flanagan

© Universalmovies.it - L’Esorcista | Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film di Mike Flanagan

Approfondimenti su L’Esorcista Chiwetel Ejiofor

L’Esorcista: Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel cast stellare di Mike Flanagan

#L’Esorcista-Chiwetel-Ejiofor || Il nuovo capitolo di “L’Esorcista” si avvicina sempre di più.

L'Esorcista di Mike Flanagan: il film con Scarlett Johansson ha una data di uscita

Il nuovo film di Mike Flanagan, interpretato da Scarlett Johansson, è un reboot del classico horror

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su L’Esorcista Chiwetel Ejiofor

Argomenti discussi: The Exorcist, anche Chiwetel Ejiofor con Diane Lane nel reboot horror; L'Esorcista, colpo da Oscar per Mike Flanagan: nel cast del nuovo capitolo della saga arriva una vera stella; L’Esorcista di Flanagan – il cast cresce con un nuovo volto; Chiwetel Ejiofor torna a collaborare con Mike Flanagan per L’Esorcista.

l esorcista chiwetel ejioforL'esorcista, Chiwetel Ejiofor del MCU si unisce al cast del film horrorNon solo Scarlett Johansson: L'esorcista ha aggiunto un'altra star del Marvel Cinematic Universe al suo cast. L’Esorcista tornerà ancora una volta sullo schermo per terrorizzare il pubblico appassiona ... comingsoon.it

l esorcista chiwetel ejioforL'Esorcista, colpo da Oscar per Mike Flanagan: nel cast del nuovo capitolo della saga arriva una vera stellaL'esorcista, il cast del film di Mike Flanagan si amplia con un attore candidato all'Oscar: ecco chi affiancherà Scarlett Johansson, Diane Lane e Jacobi Jupe. libero.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.