L’Esorcista | Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film di Mike Flanagan

Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film di Mike Flanagan, che continua a radunare attori di prima qualità. La produzione del nuovo capitolo de L’Esorcista procede con entusiasmo e sembra promettere grandi sorprese.

Il nuovo capitolo de L’Esorcista (The Exorcist) firmato da Mike Flanagan continua ad accumulare talenti di primissimo piano. Il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor ( 12 anni schiavo ) è ufficialmente entrato nel cast (via Deadline ), ritrovando il regista dopo aver collaborato con lui nell’atteso The Life of Chuck. Ejiofor si unisce a un cast già stellare che comprende Scarlett Johansson, Diane Lane e il giovane Jacobi Jupe. Le riprese della pellicola, prodotta da Blumhouse e Atomic Monster in collaborazione con Universal e Morgan Creek, sono pronte a partire a New York. LEGGI ANCHE: Diane Lane nel cast del nuovo The Exorcist A differenza del deludente L’Esorcista – Il credente del 2023, questo nuovo progetto scritto e diretto da Flanagan sarà una storia completamente originale e non un sequel diretto dei precedenti capitoli. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Il nuovo film di Mike Flanagan, interpretato da Scarlett Johansson, è un reboot del classico horror

