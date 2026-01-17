L’Esorcista | importante aggiornamento sul nuovo film horror con Scarlett Johansson

Il 2025 è stato un anno stellare per il genere horror e anche una delle più grandi star di Hollywood sta per entrare in gioco. Si tratta di Scarlett Johansson, volto dell’ MCU e di Jurassic World: Rebirth, che farà il suo debutto nel cinema horror all’interno di un franchise classico che da tempo non riesce a raggiungere il livello dell’originale. Ora il progetto ha ricevuto un importante aggiornamento, che lo avvicina in modo significativo alla sua concreta realizzazione. Scarlett Johansson reciterà al fianco di Jacobi Jupe in un nuovo film de L’Esorcista firmato dal creatore Mike Flanagan e, grazie a Variety, il progetto ha finalmente una data di uscita. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

