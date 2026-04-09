Valerio Scanu ha reso pubblica la fine della sua collaborazione con Maria De Filippi, spiegando i motivi che hanno portato alla rottura. Ha anche annunciato di aver presentato una querela contro di lei, senza entrare nel dettaglio delle ragioni legali. La vicenda riguarda questioni professionali che sono diventate oggetto di azioni legali. La notizia ha suscitato interesse tra il pubblico e i media.

Valerio Scanu ha rotto il silenzio sulla frattura definitiva con Maria De Filippi, ricostruendo i passaggi che hanno portato dalla collaborazione professionale alla querela legale. Durante un recente intervento al podcast No Lies, l’artista ha dettagliato le dinamiche nate nel 2015 con L’Isola dei Famosi, rivelando le tensioni interne tra le promesse ricevute e la realtà dei fatti che hanno segnato la fine di un rapporto durato quasi un decennio. Dalle promesse per l’Honduras allo scontro sui ruoli decisionali. La storia tra il cantante e la conduttrice pavese affonda le radici nel 2008, anno della partecipazione di Scanu ad Amici. In quel... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scanu svela la verità: promesse tradite e querela con Maria De Filippi

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“È scesa a patti con il potere accettando l’invito di Maria De Filippi” Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha attaccato Belen Rodriguez. Ecco perché sarebbe una “scelta strategica” e cosa sarebbe successo tra la conduttrice Mediaset e la showgir - facebook.com facebook