Sangue buttato nelle Marche la denuncia di Ilenia malata oncologica | Quelle sacche di plasma per noi sono vita

Una donna malata di cancro denuncia lo spreco di sangue nelle Marche, affermando che le sacche di plasma scadute rappresentano per lei una questione di vita. La Regione Marche ha dichiarato che il numero di sacche di plasma scadute è di circa 300, ridimensionando così l’entità dello spreco. La notizia arriva in un contesto di attenzione sulla gestione dei materiali sanitari nella regione.

Mentre la Regione Marche tenta di minimizzare i numeri dello spreco, parlando di "sole" 300 sacche di plasma scadute contro le 1.600 denunciate, esplode la rabbia dei cittadini. Ilenia, ex paziente oncologica: "È follia, quel plasma serve a chi combatte contro una malattia". Angelica, donatrice: "Un investimento di generosità tradito dalla cattiva gestione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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