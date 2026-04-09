Scandalo in UE | l’Ungheria sotto accusa per i contatti con Mosca

L’Unione Europea ha aperto un’indagine sull’Ungheria in relazione ai contatti tra funzionari di Budapest e i rappresentanti russi. Il Ministro degli Esteri francese ha affermato che tali incontri avrebbero messo a rischio la coesione dell’UE, in particolare in merito alle sanzioni economiche imposte a Mosca. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità ungheresi.

Il Ministro degli Affari Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha accusato l’Ungheria di aver compromesso la coesione dell’Unione Europea a seguito di contatti avvenuti tra i funzionari di Budapest e i vertici russi riguardo alle sanzioni economiche contro Mosca. La tensione diplomatica è esplosa dopo che sono emersi file audio che ritraggono il capo della diplomazia ungherese, Péter Szijjártó, impegnato in dialoghi cordiali con figure chiave del governo russo, tra cui il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il Vice Ministro dell’Energia Pavel Sorokin. Le dinamiche di un dialogo non autorizzato tra Budapest e Mosca. La questione si è riaccesa quando, alla fine del mese scorso, Szijjártó stesso ha ammesso di aver discusso con rappresentanti russi proprio su tematiche legate ai provvedimenti economici dell’UE. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo in UE: l’Ungheria sotto accusa per i contatti con Mosca Scandalo fondi UE in Grecia, sotto accusa 14 esponenti del partito di governoUn “lifting” di governo necessario per evitare che l’esecutivo conservatore resti sommerso dal fango di uno scandalo finanziario di proporzioni... Leggi anche: Mosca: contatti con Parigi, unica in Ue Temi più discussi: La campagna sporca di Orbán a pochi giorni dalle elezioni; Lo Stato di diritto nell’Ue: vittima collaterale delle crisi e della politica; L’Italia ancora tra i cinque Paesi UE che smantellano lo Stato di diritto; Elezioni ad alto rischio in Ungheria: Viktor Orbán prepara le barricate. Budapest scuote l'Ue: il ministro Szijjarto passava notizie a Mosca?Il ministro ungherese Peter Szijjarto accusato di aver riferito a Mosca informazioni riservate su riunioni Ue e Nato. Budapest smentisce. tgcom24.mediaset.it Elezioni parlamentari in Ungheria, i candidati: Magyar sfida OrbanBudapest al voto il 12 aprile per le parlamentari che potrebbero essere un bivio storico per il Paese con risvolti determinanti anche in chiave Ue. Il primo ministro affronta una sfida interna senza p ... tg24.sky.it La pellicola «All the President’s Men» celebrava il Washington Post che nel ’72 smascherò lo scandalo Watergate e che ora è allineato alla politica di Trump - facebook.com facebook Senza Carlo non è Real Ecco lo scandalo. Solo 64 italiani su 220 titolari “Napoli da scudetto” La prima pagina di giovedì 8 aprile #CorrieredelloSport x.com