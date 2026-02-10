Mosca | contatti con Parigi unica in Ue

Mosca ha avviato contatti con Parigi per cercare di aprire un dialogo. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Peskov, senza entrare troppo nei dettagli. La mossa arriva mentre le tensioni tra Russia e Francia sono sotto gli occhi di tutti.

14.00 Ci sono stati "contatti" per avviare un dialogo tra Mosca e Parigi. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Peskov. "I contatti ci sono stati,possiamo confermarlo, e ciò, se desiderato e necessario, aiuterà a stabilire rapidamente un dialogo al massimo livello",ha detto. "Ma serve volontà di dialogo". La settimana scorsa il presidente francese Macron aveva inviato a Mosca il suo consigliere, Emmanuel Bonne. E Peskov aveva sottolineato che "finora non vi sono state iniziative in tal senso" da altre capitali europee.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Mosca Parigi

In Iran, le proteste e la repressione continuano, mentre emergono segnali di un possibile dialogo con Washington.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato di aver riaperto i canali di comunicazione con la Russia, precisando che il dialogo avviene senza coinvolgere troppi interlocutori.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mosca Parigi

Argomenti discussi: Guerra ucraina, Mosca: Contatti con Francia per avviare dialogo. Droni russi su Odessa; Un inviato Ue a Mosca: in pole position il finlandese Niinistö; Europa tra dialogo e deterrenza: il segnale da Parigi e il ritorno della diplomazia con Mosca; Lo scontro Russia-Francia si intensifica: Mosca accusa Parigi di preparare golpe.

Russia-Francia, il Cremlino conferma i contatti con Parigi, Peskov: Nessuna iniziativa dagli altri paesi europeiPeskov, rispondendo alla domanda se altri paesi europei avessero seguito l'esempio della Francia, ha detto che finora non ci sono state iniziative in tal senso da altre capitali europee. La scorsa ... tg.la7.it

Il Cremlino: 'Contatti con la Francia per avviare un dialogo'Macron: 'Con i partner europei, ma senza troppi interlocutori'. Lavrov avverte: 'Ancora molta strada da fare per la pace in Ucraina' (ANSA) ... ansa.it

Guerra ucraina, Mosca: «Contatti con Francia per avviare dialogo» - facebook.com facebook

"Contatti costruttivi, ma c'è ancora molto da fare", così Peskov, portavoce del Cremlino, sui trilaterali Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. Sul campo attacchi incrociati: 1 morto nel raid di Mosca sul Donetsk, mentre droni ucraini hanno colpito una raffineria a K x.com