La Scafatese è stata promossa in Serie C con sei giornate di anticipo e su internet ha iniziato a circolare questo video in cui il presidente della società campana Felice Romano distribuisce banconote da 500 euro a tifosi e bambini. Il club, però, ha fatto sapere che si tratterebbe di banconote finite con la scritta ‘fac simile' in bella evidenza e il volto di Romano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scafatese promossa in Serie C: il presidente regala 500 euro finti

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