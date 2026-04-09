A Sassari, gli Ortolani hanno deciso di tornare alla sede storica per celebrare la Madonna di Valverde, patrona del loro gremio. La festività si svolgerà dal giovedì 9 fino a lunedì 13 aprile, con vari eventi previsti nel corso dei giorni. La comunità si riunirà per partecipare alle tradizionali cerimonie religiose e alle iniziative pubbliche organizzate in occasione della ricorrenza.

La città di Sassari si prepara ad accogliere i festeggiamenti per la Madonna di Valverde, patrona del Gremio degli Ortolani, con un programma che si snoderà tra giovedì 9 e lunedì 13 aprile. La ricorrenza, che vede protagonista una delle tradizioni più radicate della comunità sassarese, prevede momenti di profonda devozione religiosa e cerimoniali storici che coinvolgeranno fedeli, autorità e le diverse componenti dei gremi cittadini. Il ritorno alle origini: un legame storico che attraversa i secoli. Il percorso che conduce alla celebrazione odierna affonda le radici in un passato lontano, risalente al Trecento, quando il Gremio degli Ortolani iniziò a onorare la propria santa patrona il giorno della Natività di Maria, fissato l’8 settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, gli Ortolani tornano alla sede storica: festa per la Madonna

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