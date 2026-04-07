Tutto pronto per la storica festa della Madonna di Montecamera

Oggi il santuario della Madonna di Montecamera apre le sue porte per la tradizionale festa. Fin dalle prime ore del mattino si registra un grande afflusso di fedeli che si sono radunati per partecipare alle celebrazioni. L’evento si svolge in un clima di attesa, con numerosi visitatori che si sono recati sul luogo per onorare la figura religiosa. La giornata prosegue con momenti di preghiera e processioni lungo i percorsi stabiliti.

GUALDO TADINO – Il santuario della Madonna di Montecamera sarà frequentatissimo sin dalle prime ore di questa mattina. Si rinnova la tradizione della processione che da Pieve di Compresseto raggiunge la piccola chiesa sottostante la vetta della collina, nel territorio della parrocchia di San Pellegrino. Alla base della festa c’è una tradizione plurisecolare, risalente al 17° secolo, a quando Pieve di Compresseto era ancora un Comune autonomo: allora scoppiò nel paese una pestilenza per la quale non si trovavano rimedi; così alcuni abitanti decisero di recarsi in pellegrinaggio penitenziale sul monte, dove si venerava un’icona della Madonna,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto pronto per la storica festa della Madonna di Montecamera Si narra che la Madonna apparve alla pastorella Agata, tutto pronto per la festa al santuario di Romagnano“Per l’occasione - spiega il sarsinate don Daniele Bosi - sarà pronto un mio nuovo libro intitolato ‘Romagnano nel cammino della storia’" Anche... Tutto pronto per la fiera della Madonna del Fuoco: in centro storico centinaia di bancarelle con il meglio della gastronomiaMercoledì 4 febbraio, il centro storico di Forlì si accende con la sua festa più antica, quella dedicata alla Madonna del Fuoco, patrona della città.