In città migliaia di persone per la Madonna del Soccorso | tornano anche gli emigrati

Migliaia di persone si sono riversate in centro a Sciacca per la festa della Madonna del Soccorso. La città ha rivissuto il tradizionale Voto di ringraziamento, con molti emigrati tornati a casa per l’occasione. La celebrazione ha richiamato la comunità, che ha partecipato con fede e entusiasmo, rinnovando il legame con la patrona.

Sciacca ha rinnovato il solenne Voto di ringraziamento a Maria Santissima del Soccorso, patrona della città, nel giorno simbolo del 2 febbraio. Una processione intensa e profondamente partecipata ha attraversato il centro storico richiamando migliaia di fedeli provenienti dal territorio e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Madonna Del Soccorso Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: “Siamo 50mila” Migliaia di persone si sono radunate a Torino per il corteo in solidarietà con Askatasuna, il centro sociale sgomberato dopo quasi 30 anni. Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano gli uomini a Madonna di Campiglio e Adelboden, donne a Zauchensee: tutti gli orari Le prossime gare di sci alpino si svolgeranno a Madonna di Campiglio e Adelboden per gli uomini, e a Zauchensee per le donne. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Madonna Del Soccorso Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna: città blindata sabato per l’arrivo di migliaia di antagonisti; Video. Stati Uniti: migliaia manifestano contro le operazioni dell'Ice; Migliaia di controlli e 850 sanzioni. Polizie locali del Sempione unite per la sicurezza nelle città; Corteo Aska, migliaia tra le strade della città, tra loro anche Zerocalcare. In migliaia in centro per L'Aquila Città di MontagnaSi chiude oggi la seconda edizione di L'Aquila Città di Montagna, che per tre giorni ha trasformato Piazza Duomo in un villaggio dedicato a sport, natura e cultura. Migliaia di presenze e oltre ... ansa.it Sudan: Emergency, nella città di el-Fasher violenze, esecuzioni, saccheggi e migliaia di persone intrappolate senza acqua, cibo e sanitàA seguito della notizia della presa della città di el-Fasher, nel Nord Darfur, dopo un assedio durato 500 giorni, è grande la preoccupazione per le oltre 260 mila persone rimaste intrappolate nella ... agensir.it Sciacca 02/02/2026 Madonna del Soccorso La città è in festa la Madonna del Soccorso e tra la sua gente Mettiamo in lista #gira_con_noi_sicilia #sicily #sicilia #siacca facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.