I Friedkin pongono dubbi su Massara | possibile la separazione a fine stagione?

I Friedkin hanno sollevato dubbi su Massara, il dirigente sportivo della Roma, e si vocifera di una possibile separazione al termine della stagione. La società ha mostrato perplessità riguardo alle decisioni prese finora e starebbe valutando il futuro di Massara. La situazione attuale fa pensare che potrebbe esserci una svolta nelle prossime settimane, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Da Trigoria rimbalza la notizia di una eventuale separazione in estate tra il nuovo DS Massara e la Roma. Il direttore sportivo ex Milan ha un contratto fino al 2028. Il dirigente sportivo Frederic Massara pare non aver convinto pienamente i piani alti della società giallorossa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la posizione del ds arrivato a Giugno non sarebbe così stabile come lascia intendere il contratto in scadenza nel 2028. Sempre secondo alcuni rumor, negli ultimi tempi sarebbero emerse tensioni interne tra il direttore sportivo e alcuni esponenti del club.